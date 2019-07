Liikumispuudega inimeste kutsehariduse projekt sai rahastuse

Projekt “Puuetega inimeste tööhõive võimaluste suurendamine kutsealases koolituses rakendatavate e-õppe vahenditega multimeedia disaini erialal” võimaldab liikumispuudega inimestel omandada kutseharidus kujundaja erialal ja sellele vastav kvalifikatsioon. See loob head eeldused ka nende töölesaamiseks. Tegemist on töökohapõhise õppe kohandatud vormiga, kus kogu õppekava läbitakse kodus e-õppe teel ja praktika ettevõttes kaugtöö vormis. Selleks luuakse e-õppekava ja sellele vastavad e-moodulid. Pärast moodulite loomist moodustatakse õppegrupid ja järgneb katseperiood.

Kogu õppekava on üles ehitatud digivahenditele. Osaleja asukoht ei ole oluline, tänu e-õppele võib õppida igal pool Pärnust San Francisconi. Tähtis pole ka keel, sest projekt on rahvusvaheline ja õpe võib toimuda peale eesti keele ka saksa või inglise keeles. Projekti kestus on kaks ja pool aastat, millest esimene pool kulub sisu loomisele ja teine õppetööle.