Galerii: Kurgjal kõlas tunnustatavate auks Estonia kuldne trompet 

Nemad on tänavused Jakobsoni konkursi laureaadid, kellele tänusõnade ütlemise eel esines meeleoluka ja suurepäraselt Kurgja olustikku sobiva kontserdiga Pärnu-Jaagupi pasunakoor, mille juured ulatuvad 154 aasta taha. Pasunakoori tutvustas ja pajatas mängitavate palade ette põnevaid lugusid Pärnu-Jaagupist pärit Priit Aimla, kes kui rahvusooperi Estonia orkestri kuldne trompet puhus oma pilli ning ärgitas muusikat nautivat publikutki kaasa laulma.

Pärnumaa aasta põllumees Kert Jefimov tegutseb Saarde vallas veerandsada aastat, harib ligemale 750 hektarit maad, on OÜ Laanepuu juhatuse liige, tegutseb Tihemetsa jahiseltsis ja Jäärja maaparandusühistus ning on kogukonnas tuntud nii põhitegevuse kui Kilingi-Nõmme gümnaasiumi kaudu kui ettevõtlik isa.

Jakobsoni konkursil tunnustati põllumeest 31. korda. Laureaat oli üllatusest üle saanud ning sõnas, et abikaasa Laine toetab tema tegevust, sest tera- ja kaunviljakasvatusele pühedumine ei küsi kalendripäevast.

Pärnumaa aasta haridus- ja kultuuritegelase laureaat, paarkümmend aastat Sindi muusikakooli juhtinud Merike Teppan-Kolk on omasuguste hulgas Jakobsoni konkursil 35. ning oma valla inimest oli tänamas Tori vallavanem Lauri Luur. Laureaadi kohta öeldi, et ta on pärimusmuusika traditsioonide edasikandja nii Sindi muusikakoolis, kui maakonnas ja riigis. Tal jätkub jõudu ja energiat juhtida Tori rahvamaja lauluseltsingut ning aidata korraldada valla kultuuriüritusi.