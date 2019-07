Galerii: vokaalansambel Mirt andis heategevusliku kontserdi SUP-laual

Eile ühendasid samad inimesed jõud mittetulundusühinguga Tunne, korraldades Pärnu rannal kontserdi, mida sai jälgida nii liivalt kui merelt. Just viimase variandi kasuks otsustanud kuulajad said anda oma panuse Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile, valides SUP-laua hinna südametunnistuse järgi. "Tänu ilmale oli rahvast kogunud palju, isegi SUP-laudadel oli kuulajaid," märkis MTÜ Tunde projekti- ja programmijuht Karoliine Aus, mainides, et kohaletulnud soovisid lisalugu.