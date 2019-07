Galerii: Lihula kohvikute päev möödus rahvarohkelt

Viiendas ühepäevakohvikute päev osutus niivõrd populaarseks ürituseks, et pärastlõunaks polnudki kohvikupidajatel aega klientidega rahulikult juttu vesta. Siiski tunti rõõmu, et tänavu oli külastajaid rohkem kui mullu ja seda hoolimata tõsiasjast, et ilm oli möödunud aastaga võrreldes veel palavam.