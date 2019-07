Selgus ühisgümnaasiumi juht

Rabbi on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja Tallinna ülikooli sotsiaalteaduste magistrina hariduse juhtimise erialal. Ta on töötanud Rääma põhikooli huvijuhi ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Pärnu linnavalitsuse noorsoonõuniku, Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) kutseõpetaja, valdkonna juhtõpetaja, teabetalituse juhataja ja avalike suhete juhina.

Rabbil on töökogemus õppeasutuste kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamisel, ta on läbinud kooli- ja kvaliteedijuhtimise pädevuskoolituse. Tema eestvõttel kandideeris PKHK 2009. aastal kvaliteediauhinnale „Edasipürgiv organisatsioon“. 2014. aastast on Rabbi Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri õppe- ja kasvatustöö hindamisekspert.