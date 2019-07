Maapäevalised naasid laulu ja kogemuste võrra rikkamana

Eesti külaliikumise Kodukant 13. maa­päevalt “Tugev küla = tugev Eesti” sõitsid osalejad tagasi rikkamana laulu võrra. Selle loojad on Räpinas elav luuletaja ja muusik Aapo Ilves ning helilooja Priit Pajusaar, kelle “Külalaulu” esmaettekanne toimuski Räpina aianduskooli aulas väikesele Setomaa nurgale nime teinud Nedsaja küla bändi saatel. Sama laulu helid veel kõrvus, alustas üle 300 maapäevalise pühapäeval koduteed. “Liigub õigel suunal jalg, mis kõnnib külateel, küla­lugudes on alles ajalugu veel ... ­Kuni elavad me külad, saame püsida,” ütleb laulusalm