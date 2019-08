Suvepealinnas kohtab vaatamata hallile ilmale palju turiste. Küll leiavad siinsete hotellide esindajad, et peale ranna võiks Pärnus olla rohkem atraktsioone ja kontserte, mis kõnetaksid välismaist publikutki.

Kuigi tänavune suvi on peale mõne kuumalaine toonud omajagu sompus ja vihmaseid päevi, pole see turiste suvepealinnast eemale peletanud: enamikus majutuskohtades püsib turistide arv sama mis eelmistel aastatel. Mõnes kohas on ööbijaid enamgi.