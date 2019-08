Anneli Rabbi: Tahan teha kihvtide inimestega toredat kooli

Laual ootasid allkirjastamist paberid, millega direktor võttis vastu kooli vara, selle hulgas August ­Jakobsoni pronksbüsti, mis siinkirjutaja kooliajal asus Mai tänava koolimaja fuajees. See on ainus ese, mis meenutab kooli kunagist nimikangelast. Veel näitas direktor hoolikalt hoitud karpi, kus on 1962. aastal lõpetanute kingitud hõbedane koolikell. Sel sügisel heliseb see ühisgümnaasiumis 2. septembril.

(Pikem mõttepaus.) Sellega on nii, et mais märkasin kuulutust, et otsitakse direktorit. Mind motiveeris kandideerima see, et tegemist on minu koolimajaga: 1987. aastal ­lõpetasin siin 6. keskkooli. Siia ­majja tulin juba nullklassi: see on olnud minu üks ja väga armas kool. Iga kord, kui sõitsin mööda Riia maanteed, vaatasin alati korraks kooli poole.