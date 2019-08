“Kihnu koefitsient“ tõstab uute korterite hinda

Üks uusarendustest jääb mere äärde, tennisehalli ja Strandi hotelli vahele: rannaniidu veerel kõrgub seitsmekorruseline maja. Kinnisvaraeksperdi Pärnu maakleriteenuse juhi Janno Petersoni selgituse järgi on tegemist Valgre elamurajooni esikmajaga, kus 44 korterist on praeguseks müüdud veidi üle poole ehk 23. “Kuna esmalt on ostja leidnud just maja kõige kallimad ja suuremad korterid, on rahalise ja ruutmeetriarvestuse järgi müük veel parem, kui tükiliselt välja paistab,” rääkis Peterson