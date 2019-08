Tornikiivreid raamistanud tellingud võeti maha

Puittellingud on koorma peal ja valmis töötandrilt lahkuma.

Pärnu Suurmärter Katariina kirik on arhitektuuriliselt kaunis pühakoda, sestap turistide seas armastatud pildistamisobjekt. Sel suvel aga jäid ehitusliku toreduse kõrval fotole katusel toimetavad ehitusmehed ja puitpitsiga palistatud tornikiivrid.

Vee tänava kõrgeim hoone on läbi aastate olnud suvepealinna üks peamisi pildistamisobjekte.

Katariina kirik valmis aastatel 1764–1768. Endla teatri naabruses kõrguv jumalakoda on stiilipuhtaim ja rikkalikem barokk-kirik Eestis, hoone fassaad on liigendatud ja reljeefne, kuue tornikiivri lõpetuseks saledad nõeltipud aga lisavad hoonele kergust ja pidulikkust. Aastast 1998 on tegemist arhitektuurimälestisega.