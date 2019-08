Vald paigaldab terviseameti hoiatuse supluskohta hooaja lõpuks

Ehkki parasiit ei ohusta inimese tervist, hindas terviseamet juuli alguses tiigis ujumise ebasoovitavaks, seda eriti lastel, kelle immuunsüsteem on nõrgem.

Tiia Merilind, kelle laste keha ebameeldiva lööbega kattus ja kes veeproovid kiiresti linna laborisse toimetas, on siiani mures: üle kuu on möödunud, pojad on tekkinud mädapunnidest siiani armilised, ent inimesed käivad seniajani tiigis ujumas ja lubatud hoiatussilte veekogu ääres ei ole.