Soe vesi meelitab ­ikka veel suplema

Eesti esirannas Pärnus sündis tänavusuvine puhkajate rekord – 7000 inimest – juuli teise poole kuumal nädala­lõpul. Praegu tuleb parematel päevadel rannalisi 600. Ometi on merevesi supluskõlblik.

Veetemperatuur on Pärnu keskrannas püsinud 20 kraadi ligidal ja vesi on vetikavaba. Hoiatuslippe on vetelpäästjad üles tõmmanud hoopis muudel põhjustel.