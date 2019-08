Galerii: üle poole sajandi jões istunud vrakk tõmmatakse kuivale

Esmaspäevast alates on Pärnu jõe kaldal mütanud rasked masinad, abiks trossid ja vintsid. Toimekad mehed on nõuks võtnud puhastada jõgi sellest, mis sinna ei kuulu, ehk välja tõmmata enam kui 50 aastat tagasi uppunud mootorlaeva jäänused. Ette võetud ülesande keerukusest räägib asjaolu, et rassimist jagub kogu töönädalaks.