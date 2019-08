September toob muutusi Virtsu bussiliinil

Liin on käigus olnud enam kui aasta, aga sõitjaid lihtsalt pole. “Seepärast on bussijuhtide trots põhjendatud ja nende ettepanekul otsustasimegi, et bussiliin number 55-1 jääb alates 2. septembrist Virtsu sadamani sõitma ainult reedeti,” märkis PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu. Teisipäeval ja neljapäeval sõidab buss endiselt Lihulani, teistel päevadel Paadremani, liininumbriga 55.