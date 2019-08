President Kersti Kaljulaid arutles Kihnu kogukonna turvalisuse üle

Pärnumaa piirkonnajuhi Andro Oviiri sõnul on olemasoleva isikkoosseisuga võimalik tagada ööpäev läbi 1–2liikmelise päästemeeskonna valmisolek. “Kihnu päästevõimekus on praegu läbi aegade parimal tasemel. Lisaks heale päästevõimekusele on Kihnus kasutada nüüdisaegne päästetehnika ja käesoleva aasta juunist uus päästemaja,” ütles Oviir.

Päästeamet toetab igati kogukonna algatusi ja kaasatust saare parima turvalisuse saavutamiseks. “Soovime alati kaasata rohkem kohalikku kogukonda saare turvalisuse tagamisel. Lisaks üldise turvalisuse toetamisele on Päästeamet valmis kaasa aitama Kihnu saarele vabatahtliku päästerakomando loomisele,” ütles Pärnumaa päästepiirkonna juht. Kihnu saare reageerimisvõimekus tulenevalt saare elanike arvust ja aasta keskmistest väljasõiduarvudest on optimaalne, kuid seda on alati võimalik parendada ja täiustada, kaasates vabatahtlikke: “Kauges piirkonnas on väga oluline abi kohene kättesaadavus ning seda saab pakkuda kogukond koostöös päästjate ja omavalitsusega.”