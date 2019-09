Häädemeeste hooldekodus peeti sarikapidu

Hooldekodu töötajad olid ehitajatele tänutäheks katnud peolaua otse ehituse südamesse. Häädemeeste vallavolikogu esimees Andrus Soopalu ja vallavanem Tölp tänasid ehitajat ja soovisid, et ta jätkaks oma tööd südamega.

Ehitab AS Eston Ehitus ja juurdeehitis peab valmima tuleva aasta 31. augustiks, kuid ehitaja on juba öelnud, et annab objekti üle palju varem.