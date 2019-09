Galerii ja video: Pärnu südalinnas põles neli maja. Politsei pidas kinni arvatava süütaja

Kõik põlevad hooned asuvad St. Peterburgi hotelli kõrval. Kolm süttinud maja on tühjad. Üks neist on varemgi põlenud. Selle kõrvale jääv kuur põles samuti. Kuuriga külgneb suur puitmaja, millega on kokku ehitatud St. Peterburgi hotelli konverentsikeskus.