Mootorratturid põristavad laupäeval hooaja lõppenuks

Supeluse tänav täitub alates kella 11st kogu päevaks eri kaherattalistega, mistõttu on muude liiklusvahendite jaoks liiklus uulitsal suletud. Korraldaja Alo-Martin Mathieseni selgitust mööda muudab seekordse hooaja lõpetamise eriliseks see, et peale tsiklite hõivavad tänava toidukaubikud: toimub tänavatoidu festival. “Kindlasti tasub tulla tühja kõhuga, kuna tänavatoidu valik on lai. Kohale tuleb vähemalt kaheksa food truck’i,” avaldas ta.

Kell 17 algab paraatsõit samal marsruudil kui kevadel hooaega alustades. Teekond kulgeb piki Ranna puiesteed Tammsaare puiesteele, sealt Mai tänavat pidi Raeküla lõppu, kust pööratakse lühikesele Riia maantee lõigule, et Raeküla-Sindi ristist alla keerata ja Paikuse kaudu Sinti sõita.

Sindi raudteesilla kaudu suundub kolonn Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteele, et sõita Tammiste kaudu tagasi Pärnusse. Motoriseeritud rongkäik lõpeb Papiniidu silla juures, kust igaüks saab edasi valida meelepärase sõidusuuna.

Mathiesen põhjendas valiku kordamist sellega, et kevadel mängis ilmataat motosõpradele vingerpussi ja paljud ei saanud seda rada proovida. “Need, kes käisid sõitmas, ütlesid, et väga äge paraad oli. Siis mõtlesimegi, et anname teistelegi võimaluse,” selgitas korraldaja.

Motopaarad viib kaherattalised taas linnast välja. FOTO: Mootorratturid.ee

Laupäeval loodab Mathiesen Pärnus näha paari tuhandet kaherattalist. Tema kogemus näitab, et hooaja lõpetamisel on rohkem osalejaid kui kevaditi avamisel. Põhjus võib peituda selles, et suvega on mootorrattureid juurde tulnud.

Supeluse tänaval toimuv lõppeb kell 18.Tegevusrohke päeva lõpetab motopidu Club Wildcardsis, kus lavale astuvad ansambel Küttebänd ja üllatusesinejad. Samuti on kohal DJd Hot n’ Handsome ja Doktor Diisel.