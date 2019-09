13aastase nooruki surmaga lõppenud juhtum jõuab kohtusse oktoobris

Kriminaalasi on kohtusse saadetud üldmenetluses ning 15aastane süüdistatav jääb kohtupidamise ajaks vahi alla. Istungi algusaeg selgub 9. oktoobril peetaval eelistungil.

"Süüdistatav on alaealine ning eelistungil tuleb arutusele ka see, millises ulatuses on kohtuasi avalik. Seetõttu saame anda lisainfot ning kommentaare pärast eelistungit," ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.