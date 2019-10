Pildid: luurepatrullid hõivasid Lääneranna valla

Mõlemad võistlused lõppesid Lihula linnusemäel, kus pealtvaatajate kaasaelamise saatel läbiti takistusrada, millest kuiva jalaga ei väljunud ükski võitleja.

Laupäeva varahommikul kogunesid Käru küla lähedal metsaveerel kuus neljaliikmelist võistkonda: Lihula üksikkompanii kaks tiimi, Lääne maleva Naiskodukaitse, Hiiumaa malevkonna, Pärnumaa maleva ja Scoutspataljoni võitlejad. Osalejatele jagati kätte ülesanne koguda võimalikult palju luureinfot vastaste kohta ja edastada see etteantud aja jooksul kontrollpunktidesse.

Poolteise päevaga 70 kilomeetrit

Pealtnäha kerge ülesanne ei olnud sugugi lihtsamate killast. Nimelt on Lihula üksikkompaniis 2017. aastal taasloodud sõjalis-sportlik patrullvõistlus oma olemuselt lühike, kuid intensiivne ja põnev. Vahemaa, mida võistkonnad napi poolteise päeva jooksul läbisid, jäi 60 ja 70 kilomeetri vahele.

Võistlust ei teinud kergemaks ajapiirang ega Lääneranna valla eriline maastik koos selle rohkete liikumiskeelualadega, mis tähendas, et kohati pidid võistlejad valima pikema tee. Võistlus pani proovile meeskonnatöö oskused ning võitlejate baasteadmised ja vastupidavuse.

Kuuest võistkonnast jõudis finišisse viis.

Lääneranna vallas toimusid nädalavahetusel patrullvõistlused Kotkaretk ja Sügistorm. FOTO: Kristina Kukk

“Sügistorm püüab oma käsitluses ja elluviimises matkida olukordi, mis võivad olla antud ülesandeks meeskonnasuurusele patrullile nii luure-, lahing- kui ka toetusfunktsiooni täites,” ütles ürituse korraldaja, Lihula üksikkompanii liige vanemveebel Andrus Aruots. Ta lisas, et kuigi tänavu osales võistkondi mullusest vähem, loodab ta, et see muutub üha populaarsemaks.

Selle aasta patrullvõistluse võitis kolmandat aastat järjest Pärnumaa maleva meeskond. Küsimusele, kuidas nad Sügistormiga rahule jäid, vastas Aruvälja-nimelise tiimi liige Janno Lampp: “Sügistorm on väga hästi korraldatud patrullvõistlus. Meile meeldib, et igal aastal toimub see eri piirkonnas, nii saab panna end proovile eri maastikel. Ülesanded, mida korraldajad välja mõtlevad, erinevad igal aastal. Kindlasti soovitame seda üritust teistele.”

Sügistormi korraldas Läänemaa maleva Lihula ükskikkompanii. Neid abistasid Lääne maleva Haapsalu malevkonna ja Pärnumaa maleva Soontagana malevkonna vabatahtlikud.

Kotkaretk pani noored proovile

Reede õhtul kogunesid Kaitseliidu Lääne maleva kodutütred ja noorkotkad Rõudes. Algas iga-aastane patrullvõistlus Kotkaretk, mis tänavu toimus koostöös Sügistormiga.

Järjekorras kaheksandale võistlusele registreerus 17 võistkonda, millest kaks koosnesid naiskodukaitsjatest. kümne- kuni 13aastased läbisid tulenevalt oskustest rohelise ja 13–18aastased punase raja. Vanemad võistlejad alustasid oma teekonda reede hilisõhtul, laupäeva varahommikul liitusid nendega võistluse noorimad.

Kotkaretkel osalenud läbisid iga kahe-kolme kilomeetri tagant kontrollpunktid, kus tuli täita eri ülesandeid, näiteks tuvastada maitsmismeelt kasutades marju ja vilju, lahti mõtestada salakirja, ületada paadiga jõge, teha lõket. Samuti kontrolliti rajal kohustuslikku varustust. Võistluse lõpetas takistusrada, mille eduka läbimise võti oli meeskonnakaaslaste toetamine ja abistamine.

Kotkaretk on Kaitseliidu Lääne maleva kodutütarde ja noorkotkaste patrullvõistlus. Esimene Kotkaretk toimus 2012. aastal Tammikul.

Väikese kompanii suur võistlus

Sügistormi on Lihula malevkond korraldanud 1990ndate teisest poolest ligikaudu kümnel korral. 2004. aastal likvideeriti struktuurimuudatuste pärast Lihula malevkond ja olemasolev isikkoosseis liideti Risti malevkonnaga. Seetõttu soikus peale muu Kaitseliidu tegevuse Lihula kandis Sügistormi korraldaminegi, seda eeskätt eestvedajate tahte raugemise ja ideede lõppemise tõttu.

Kui 2013. aasta jaanuari esimestel päevadel taasloodi Lihulasse Kaitseliidu Lääne maleva allüksus Lihula üksikkompanii, oldi veendunud, et Sügistorm peab naasma. Peale üksuse taasloomist, liikmeskonna struktuuri korrastamist ja Lihula üksikkompanii kodu sisseseadmist jõudsime nii kaugele, et olime aastal 2017 valmis patrullvõistluse taaselustama.

Lihula üksikkompanii pealikuna kinnitan, et meiesugusele väiksele üksusele on Sügistormi korraldamine suur väljakutse, kuid seda suurem on au seda ellu viia.

