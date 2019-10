Galerii: Pärnumaa parimad haridustöötajad külvati tänusõnadega üle

Tellijale

“Täna on see päev, mil vaadata otsa 14 tublile inimesele, kes on pühendunud Eesti tulevikule ja noortele,” rääkis Metsoja, nentides, et elu on paljuski muutunud ja igalt poolt aina jagatakse õpetusi alates prügi sortimisest kuni tõukerattaga sõitmiseni.