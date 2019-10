Lihula otsib peatänavale uut arhitektuurilahendust

“Lääneranna valda ajendas programmiga ühinema soov saada terviklik ja pikemaajaline lahendus valla keskuse – Lihula linna – peatänava Tallinna maantee arendamiseks ja tänava avaliku ruumi kasutamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks. Seni on Lihula Tallinna maantee arendamine toimunud üsna juhuslikult,” lausus Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Margus Källe. “Samuti loodame, et võistluse tulem annab lisaväärtust Lihula peatänava äärsele pika ajalooga hoonestusele.”

Lihula peatänava arhitektuurivõistluse eesmärk on leida terviklik ruumilahendus Lihula kesklinna arendamiseks ja pakkuda välja tänavaäärsete laienduste ja uuele keskväljaku lahendusi. Ümberehituse siht on muuta ala praegusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks.

Võistlusala laiub Tallinna maanteel Lihula mõisa ja kultuurimaja ning Tallinna maantee 54 autoremondikoja vahel, see hõlmab koos mõjualaga ligemale 12,3 hektarit. Võistlusala moodustavad Tallinna maantee ja selle äärde jäävad kinnistud; Lihula linnusemägi, laululava ja mõis ala põhjaosas ja Jaama tänava äärne Lääneranna vallavalitsuse kinnistu koos võimalike ühendustega Lihula gümnaasiumini. Lihula on 19. sajandist pärineva südamikuga kompaktne väikelinn, mille kesklinn kuulub muinsuskaitse alla.

“Olulisemad kaubandus- ja teenindusettevõtted on koondunud linna läbiva Tallinna maantee äärde, mis on Lihula peatänav. Linnakeskuse nüüdisajastamine peaks andma hoogu kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arengule, samal ajal pakkuma meeldivat ja turvalist olemist ja tegevust igas vanuses inimesele igal aastaajal,” rääkis algatuse “Hea avalik ruum” programmijuhi Kalle Vellevoog.

“Hea avaliku ruumi” jätkuprogrammi käigus korraldatav arhitektuurivõistlus Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi kujundamiseks ootab ideekavandeid 3. detsembriks. Konkursi preemiafond on 25 000 eurot.

Programmijuhi sõnutsi on “Hea avaliku ruumi” programmi kestel valminud ja valmivad linnakeskused ja peatänavad kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul. Eesmärk on mõtestada riigi avalikku ruumi ja viia see uuele tasemele. Jätkuprogrammiga korraldatakse tänavu neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Paide ja Lihula linnakeskuse uuendamiseks.