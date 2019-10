MTÜ Tunne otsib stipendiaati 

Kandidaatide esitamine algas juba suve lõppedes ja agaratest noortest on teada antud Pärnumaa eri nurkadest, isegi väikese Kihnu saare noored on uhkelt esindatud. Kandidaate saab esitada 15. oktoobrini siin.

Esitada võib nii iseennast, last, õpilast, sõpra või võõrast, kes on oma tegudega silma jäänud. Tegusatest noortest vanuses 14 kuni 26 võib teada anda igaüks, ka iseenda esitamine ei ole keelatud. Noor hakkaja on igaüks, kes on aktiivne oma kodukandi elavamaks muutmisel, osaleb tihti sündmustel vabatahtlikuna, on käima lükanud mõne huviringi või muu tegevuse, on aktiivne muusik või sportlane, ettevõtja või jäänud silma hoopis millegi muu huvitavaga.