Räpituba ootab noori muusikahuvilisi

Räpitoa eesmärk on anda noortele algteadmised muusika loomisest, õpetada neile eneseväljendust ja oma sõnumi edastamist loomingu kaudu.

“Selle asemel, et minna tänavale kaklema või linna vahele noorust maha tegema, teen parem loo ja panen kõik emotsioonid sinna sisse ning õpetan seda tegema teistele noortelegi,” sõnas tuntust koguv 21aastane muusik, kes tegeles muusikaga juba põhikoolis, lauldes poistekooris ja ansamblis ning mängides eri pille.

Räpituppa on oodatud kõik kümne- kuni 26aastased Pärnumaa noored, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi räppmuusikast.

“Oluline on noore huvi teha läbi protsess otsast lõpuni ehk idee alguspunktist esitluseni, sest pühendumine viib sihile,” julgustas AG.

Osalejatele pakub juhendaja individuaalset lähenemist ja tuge, seda nii kohapeal kui ühismeedia vahendusel, et tagada kiire infovahetus.

Kuu jooksul on õpitoas seni osalenud seitse kümne- kuni 17aastast noort. Koos õpetajaga on kirjutatud sõnu ja lindistatud esimene ühislugu, kus iga noor sai ennast omanäoliselt väljendada. Peale räpi kuuleb noorte valminud ühisloos laulvat refrääni.

Huvitegevuses osalemine on noortele tasuta, projekti toetab Pärnu linn.

Kes on Räpitoa juhendaja AG?

AG, kodanikunimega Silver Orissaar, on noor räppar, kes alustas oma muusikakarjääri kolm aastat tagasi ja on lühikese ajaga pälvinud palju tähelepanu. AG kuulatumatel lugudel on YouTube’is üle poole miljoni vaatamise, artisti tuntakse tema omapäraste live’ide poolest.