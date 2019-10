Andrus Raudsalu: Eesti Posti hinnatõus ei ole põhjendatud

“Me oleme mõistliku hinnatõusuga nõus, me kõik saame aru, et elukallidus tõuseb ja postiljonid tahavad rohkem palka saada, see kõik on loomulik,” ütles Raudsalu BNSile.

Eesti meediaettevõtete liit on varem väljendanud oma seisukohta, mille kohaselt on meediafirmad nõus viieprotsendise hinnatõusuga. “See, mis Eesti Post välja pakkus – 11,1 protsenti – on natuke liiga palju meie hinnangul. Me ei näe, et see oleks kuidagi põhjendatud, arvestades kõiki kulusid. Nad tahavad põhimõtteliselt teha teenust halvemaks, aga kallimaks,” teatas Raudsalu.

Postimees Grupi maakonnalehtede vastutav väljaandja Margus Mets ütles rahvusringhäälingule, et Eesti Posti otsus hinda tõsta on vaid pool probleemist ja teine osa tulenebki logistikafirma kavast asuda kojukannet vähendama. “Et vaatamata hinnatõusule kaasneb selle teenuse kvaliteedi langus. Et ühitatakse hommikusi kojukanderinge päevase postipakkide ja kirjade kojukande teenusega,” selgitas Mets.

“See hinnatõus jõustub 1. jaanuarist ja alles siis on näha, kui palju see posti kojukande kvaliteet langeb. Fakt on see, et see on aasta-aastalt langenud ja kojukandega on tõsised probleemid. Eriti maapiirkondades,” rääkis Mets. “Kui inimene saab hommikuse ajalehe kätte õhtul või järgmisel päeval, siis on selge, et ta hakkab sellest loobuma.”

Ajakirjandusväljaandeid kannab Pärnus ja Sindis tellijaile koju Express Post, kuid maal toimetab Omniva kaubamärgi all Eesti Post. Kuidas täpsemalt hakkab plaanitav muutus Pärnumaa lugejaid mõjutama, on teadmata, sest rohkem infot pole Eesti Post kellelegi jaganud.

“Postiteenuste ümberkorraldamist pole paraku praegu võimalik kommenteerida, kuna neid otsuseid ei ole veel tehtud,” märkis Eesti Posti pressiesindaja Mattias Kaiv. Hinnatõusu kohta ütles ta, et see oli juhatuse otsus, mis tehti eile üldkoosolekul teatavaks.

Raudsalu väitel ei olnud Eesti Posti otsus täiesti ootamatu, kuna kõrgema hinnatõusuga läbirääkimistele minek on tavapärane taktika. “Eks lõpuks leitakse läbirääkimiste lõpus enamasti mõistlik lahendus, aga täna on meie seisukoht, mida toetavad ka kõik teised lehti välja andvad ettevõtted, et me oleksime viie protsendiga valmis lepinguni minema, kõrgem hind tundub meile aga ebaõiglane,” avaldas ta arvamust.

“Mina arvan, et riik peaks käituma siin selgelt jõulise omanikuna, just arvestades riigi kodanikke, mitte Eesti Posti kui äriettevõtet. Natuke on ka see probleem, et riik vaatab Eesti Posti kahelt positsioonilt: ühe käega tahaks kasumit võtta, teise käega jagab dotatsioone kojukande toetuseks,” märkis Raudsalu.