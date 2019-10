Tori valla beebid saavad hõbelusika

Tänavu 1. märtsist 28. augustini on rahvastikuregistri andmetel Tori valla elanikuks registreeritud 37 vastsündinut, neist poisse 23 ja tüdrukuid 14, teiste hulgas kaks paari kaksikuid. Sündimus on sel aastal pisut kasvanud: statistika ütleb, et mullu sündis Tori vallas jaanuarist septembrini 93 last, sel aastal sama aja vältel aga 100.