Notaribüroost saab priilt nõu

Lõviosa notarite tööst puudutab just kinnisvara, ettevõtlust, abikaasade varasuhteid ja pärimist. Need on teemad, millega paljud inimesed elu jooksul kokku puutuvad.

“Möödunud aastal moodustasid kinnisvara, abikaasade varasuhteid ja pärimist puudutavad toimingud umbkaudu kolmandiku kõigist notaritoimingutest. Seega on selge, et just need teemad on inimestele olulised. Avatud uste päev on hea võimalus saada vastuseid kinnisvaratehingutega seotud küsimustele või teha esimene samm kas või testamendi tegemiseks,” selgitas notarite koja esimees Merle Saar-Johanson.

Oluline on teada, et notaribürood on avatud kõigil tööpäevadel ja notariaalse tehinguga seotud nõustamine on alati tasuta.

“Küll on avatud uste päev hea võimalus külastada notarit nendele inimestele, kes alles kaaluvad kinnisvara- või mõnd muud tehingut või vajavad abi variantide kaalumisel, näiteks: kuidas vormistada testamenti või millist varasuhet abielludes eelistada,” ütles Saar-Johanson.