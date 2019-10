Okas teeb esimese torke

Idee tunnustada inimest, kes on teinud midagi märkimisväärset lähisuhtevägivalla mõistmiseks ühiskonnas, tuli Haini Tammeoks, kes ise on ellujääja ja tugikeskuse meeskonnas kogemusnõustaja. Okas antakse torke eest, mis raputab või avab silmad, et Eestis hakataks senisest enam teadvustama lähisuhtevägivalda. Eriliseks teeb auhinna see, et selle väljaandmisel on kaalukas sõna just ellujääjatel, keda see teema vahetult puudutab.