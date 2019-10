Tellijale

Ma ei mäleta, et võrdse kohtlemise volinik oleks esinenud mõne kohaliku volikogu ees. Pärnus kohe kindlasti oli see esimene kord.

Jah, minagi ei mäleta, et volinik oleks pidanud ettekannet mõne volikogu istungil. See on päris pretsedenditu.

Mis tõi siis Pärnusse?

Käin hästi palju Tallinnast väljas, Pärnumaal olen teist korda. Käime, kohtume inimestega, praegunegi väljasõit oli ammu kokku lepitud ja kuna volikogu istung langes sellele ajale, siis miks mitte. Konkreetselt tõi mind siia hilju­tine juhtum, kus inimesi rünnati sõnade ja pildistamisega. Isegi siis tunneks inimene end ebamugavalt, kui lähed toidupoodi allahindlusele ja sind hakatakse pildistama. Me tajume seda ahistamisena. Kui inimesed lähevad Apollo kinno või Endla teatrisse, siis keegi seisab uksel ja pildistab. See ei ole Eesti Vabariigis normaalne. Loodan, et mul õnnestus selgitada, et kohalikul omavalitsusel pole ainult talumiskohustus, vaid kohustus inimesi aidata, võrdseid võimalusi edendada.