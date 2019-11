Surnud puhkavad linnapiiril metsas eikellegimaal

Tellijale

Kosutavat männihõngu nautivad jalutajad, kes esimest korda sellest kohast idüllilist metsarada pidi mööduvad, ei pruugi arugi saada, et keegi on sinna maetud: enamik hauaplaate on vajunud nii sügavale maasse, et neist on pinnale jäänud vaid mõni sentimeeter. Ala ümbritsev aed on silmanähtavalt väsinud. Mõnikord, kui maa on olnud niitmata, on mälestajatele avanenud veel nukram vaatepilt: 356 inimese viimne puhkepaik oleks nagu hüljatud.