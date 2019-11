Omanikel lasub kohustus hoida kinnistuga piirnev kõnnitee puhas

Pärnu linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanik kohustatud aasta ringi korraldama kinnistuga piirneva kõnnitee puhastamise nõnda, et seal oleks ohutu liigelda.

See tähendab kinnistu ja kõnnitee puhastamist puulehtedest, okstest, olme- ja ehitusprahist ning talvel kindlasti lume koristamist ja libedustõrjet.

Kui keegi libeduse tõttu kõnniteel kukub, vastutab kõnniteega piirneva kinnistu omanik, kes on jätnud tee korrastamata. Kukkunud inimesel on õigus esitada kinnistuomanikule kahjunõue.

Kui kinnistuomanik ei täida heakorra tagamise kohustust, saadab korrakaitseteenistus talle märgukirja kõnnitee korrastamiseks. Kui omanik heakorda ka siis ei taga, on teenistusel õigus algatada väärteomenetlus.

Seega nüüd, kui puud on lehed langetanud ja temperatuur ei ole veel püsivalt miinuses, on tagumine aeg kõnniteed puulehtedest puhtaks teha.

Pärnu keskuslinnas veab kokku riisutud puulehed ja muud haljastusjäätmed tasuta ära AS Ragn-Sells. Ilma rahata viiakse haljastusjäätmed minema juhul, kui kogutud materjal on pakendatud konteinerisse, kus ongi ainult biolagunevad aiajäätmed või on aiajäätmed pandud rohelistesse biolagunevatesse kottidesse.