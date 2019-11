Endine Kihnu praam läks võla katteks haamri alla, kuid ostuhuvilisi polnud

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskuses enampakkumisele pandud reisiparvlaev Light of the Sea alghinnaga 95 000 eurot ei meelitanud eile ostuhuvilisi ligi. Kui kaua varem Pärnu–Kihnu liinil Liisi nime all sõitnud ja 47 aastat tagasi Norras Rosendalis ehitatud laev Pärnus Emajõe tänava kai ääres kasutult seisab, ei oska öelda mitte keegi.