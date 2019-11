Margo Orupõld püüab aasta naise tiitlit

Tellijale

Orupõllul on hea meel, et inimesi tunnustatakse. Ja ta on tänulik, et Eestis leidub inimesi, kes viitsivad pliiatsi haarata, et kaaskodanikke mõnele aunimetusele esitada, kuna ta on isegi kuulunud komisjonidesse, kes teisi tunnustavad, aga kel valida on tulnud väheste nomineeritute seast.