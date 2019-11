Lemmikloomaomanike elu läheb lahedamaks. Kavandatakse uusi koerteplatse ja koerte seiklusparki

Tellijale

Kui 2006. aastal avati Mai rajoonis linna esimene koerte jalutusplats, võis tegu olla igati toimiva rajatisega. Nüüdseks on see koht neljajalgsetele lemmikutele lausa ohtlikuks muutunud. Pisikese väljaku piirdeaed on kindlasti näinud paremaid päevi, siit-sealt turritavad traadijupid. Platsi katavad eri liiki jäätmed, mis seal viibimise ebameeldivaks muudavad. Liiati kogunevad samas eluheidikud, kel harjumus kohapeal pudeleid kummutada. Taara visatakse tihti sinnasamasse, mistõttu ala on täis kilde. Mõistlik koerapidaja ei taha oma lemmikuga sinna minna. Alternatiive aga eriti pole.