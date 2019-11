Aasta terviseedendajaks kuulutati Pärnu võimlemise hing

Esna on Rühi klubi juhtinud viimased 20 aastat. Kaasteeliste sõnade kohaselt on ta teinud seda julgelt, kindlalt ja uuendusmeelselt. Kolleegid iseloomustavad teda karismaatilise, aktiivse, intelligentse, noorusliku ja särava inimesena.

Et võimlemine on liikumisviis, mis annab elujõudu ja aitab hoida igas vanuses inimese tervist, on Esna juhendatavas klubis võimlejaid kolmeaastastest seeniorideni.

Samuti on Esna osanud luua enda ümber väga hea treenerivõrgustiku, kes liiguvad ja panustavad ühise eesmärgi nimel, et hoida kodulinna võimlemisetraditsiooni elujõulisena.

“Mul on hea meel, et Pärnus on palju tegusaid inimesi, kes annavad oma panuse tervist väärtustava eluhoiaku kujundamiseks, et elanike terviseteadlikkust tõsta. Neid inimesi tuleb märgata ja tunnustada,” leidis Tipp.