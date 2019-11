Hiiesõbralike tegude tänuüritusel jagub tunnustust pärnumaalastelegi

Tosina tunnustatava seas on ka Varbla kihelkonnas Kulli külas elav Kõrtsi talu pere, kelle talumaadel asub põline looduslik pühapaik: Nõiakivi. Kõrtsi pere on pühapaika hästi hoidnud. Loomade karjamaa on kivist eemale viidud, rajatud rändrahnu kaitsev kiviaed väravaga. Kiiduväärt on seegi, et pererahvas on Nõiakivi juurde lubanud kõiki uudistajaid.