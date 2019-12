Äkitselt sadanud lumi põhjustas ühe liiklusõnnetuse

“Tahaksin aga meelde tuletada, et sõiduki roolis tuleb valida ilmastiku- ja teeoludele vastav küllaldane pikivahe, et jääks aega liikluses toimuvale reageerida. Libe tee pikendab pidurdusteekonda ja järsk pidurdamine võib päädida sellega, et kaotate sõiduki üle kontrolli,” põhjendas Tee. “Hea meel on tõdeda, et Pärnumaal pole ootamatult maha sadanud lume tõttu palju liiklusõnnetusi juhtunud ja inimesed on valinud oludele vastava sõidukiiruse. Loodan, et hooliv ja arvestav suhtumine jätkub.“