Esmaspäev tuleb sombune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva peamiselt pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse ning tugevneb saartel ja läänerannikul hommikuks 14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on null kuni viis kraadi sooja.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtul sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse kiirusega 6-12, puhanguti 17 m/s. Saartel ja läänerannikul on tuule kiirus 14 ja puhanguti koguni 20 m/s, kuid hilisõhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on kaks kuni kuus kraadi.