Pruulikoda sai tehase püstitamiseks ajapikendust, kuid peab maksma leppetrahvi

Pernauer pidi tehase valmis saama selle aasta lõpuks, kuid kuna ehitust ei ole alustatud, määras linnavalitsus firmale 3866eurose leppetrahvi, mis tuleb tasuda 30. juuniks.

Leppetrahvi suurus olnuks 25 eurot päeva eest ehk 9125 eurot, kuid linnavalitsus nõustus seda vähendama.

“Arvestades, et ettevõte ei saanud esialgsele plaanile rahastust ja tahab teha väiksema tootmishoone, kuid lepingu rikkumine siiski oli, otsustas linnavalitsus leppetrahvi ja ehituskohustuse täitmise tähtaega muuta, võttes leppetrahvi arvestamisel aluseks euro ruutmeetri eest ehk kokku 3866 eurot,” selgitas Pärnu linnavalitsuse pressinõunik Teet Roosaar.

Linnavalitsus luges uueks ehituskohustuse täitmise tähtajaks järgmise aasta 31. detsembri.

Pernaueri tegevjuhi Rainer Marguse sõnutsi on õlletehase rajamine veninud selle tõttu, et selle ehitushind on kujunenud eeldatust kõrgemaks.

Marguse jutu järgi kavatseb ettevõte tehase püstipanekuks kaasata lisainvestoreid ja praeguste plaanide kohaselt valmib tehas järgmisel suvel.

2016. aastal asutatud Pernaueri eesmärk on toota õlut ja kalja. Seni on nad tegutsenud erapindadel ja pole killustatuse tõttu saanud areneda. Ettevõte on valmistanud nii pudeli- kui vaadiõlut, mida pakutakse Pärnu toitlustuskohtades ja kauplustes.

Tehase suuruseks Loode-Pärnu tööstusalal on planeeritud esimeses etapis 120 ruutmeetrit. Kui vaja tootmist suurendada, on võimalik tehast laiendada.

Ettevõtte osanike nägemus on, et pärast korraliku ja nüüdisaegse õlletootmise taaskäivitamist saab ettevõte linnaelanikele ja külalistele müüa märjukest soodsama hinnaga. Vaid oma tehasega suudetakse pakkuda konkurentsi teistest linnadest Pärnusse toodavatele suur- ja väiketootjate õlledele. Pernaueri õlut on küsitud müügiks naaberriikidesse ja oma tehase käivitamise järel saab firma aktiivselt eksporti arendada.