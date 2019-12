Pildid ja video: Need on Pärnu kõige vahvamad jõulukaunistused

Linnaaednik Anu Nurmesalu avaldas tänu kõigile tublidele kodanikele, kes on võtnud vaevaks töökoha või koduümbrus pühadeks ilusaks teha ja kes ei pidanud paljuks oma pingutustest linnavalitsusele teada anda.

“On äärmiselt tore tõdeda, et argiste askelduste kõrvalt jagub pärnakatel aega ja tahtmist panustada kodu ehtimisse. Kõikjal linnas näeb paljusid vahvaid jõuludekoratsioone, mis annavad jõulumeeleolus Pärnule nii palju juurde ja muudavad meie kodulinna saabuvateks pühadeks eriti kauniks,” märkis Nurmesalu.

Linn tunnustab parimate jõulukaunistuste tegijaid auhindadega, mille on välja pannud Estonia spaahotell ja OÜ Adam Decolight.

Kaunimate jõulukaunistuste konkursi võitjad

Parim eramaja keskuslinnas

Kibuvitsa 8, Pärnu

Kibuvitsa 8 juures jagub tulesära nii maja külge, akendele kui ka aeda. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Kibuvitsa 8 juures jagub tulesära nii maja külge, akendele kui ka aeda. Maitsekalt kokku sobitatud kaunistused loovad kena terviku, mis pakub silmarõõmu tervele ümbruskonnale.

Kibuvitsa 8 juures jagub tulesära nii maja külge, akendele kui ka aeda. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Parim eramaja osavallas

Heiniku 6, Papsaare, Audru

Heiniku 6 eramut dekoreerib arvuti teel juhitav valgussõu ühes muusikaga. On erandlik ja üsna ainulaadne lahendus ehtida oma kodu jõuludeks just nimelt liikuva valgussõuga. Maja peal toimuvat valgusmängu saavad möödujad nautida muusika saatel, kui nad keeravad Heiniku 6 juures olles oma autoraadio kanalile 88,0. Tosinast täispikast jõululaulust koosneva muusikaprogrammi saatel toimuv valgussõu on kuuldav-nähtav iga päev kell 17-21.

Parim kortermaja aken

Riia mnt 89-1, Pärnu

Riia maantee 89 korterelamu pere on suure aknapinna oskuslikult ära kasutanud ja loonud sinna vahva muinasjutulise jõululoo ühes päkapikkude, jõuluvana ja tähistaevaga. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Selle Riia maantee äärse korteri ehitud akende taga elab kolmeliikmeline pere, kus sirgub poisipõnn. Pererahvas on suurt aknapinda oskuslikult ära kasutanud ja loonud sinna vahva muinasjutulise jõululoo ühes päkapikkude, jõuluvana ja tähistaevaga.

Riia maantee 89 korterelamu pere on suure aknapinna oskuslikult ära kasutanud ja loonud sinna vahva muinasjutulise jõululoo ühes päkapikkude, jõuluvana ja tähistaevaga. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Parim vaateaken

Kauplus Siluett

Kaupluse Siluett üht vaateakent ehib sel aastal piparkookidest Pärnu vanalinna makett, mis sobib vanalinna tuiksoonel asuva äri vaateaknale nagu valatult. FOTO: Urmas Luik

Kaupluse Siluett üht vaateakent ehib sel aastal piparkookidest Pärnu vanalinna makett, mille autor on Õnne Tikerpalu. Meisterlik töö sobib vanalinna tuiksoonel asuva äri vaateaknale nagu valatult. Samal ajal tehakse selle julge ja originaalse teosega head, nimelt annetatakse piparkoogisiluett heategevuslikule oksjonile, mille tulu läheb Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile, et soetada Pärnu ja selle ümbruskonna lastele mobiilne kõnnirobot.

Kaupluse Siluett üht vaateakent ehib sel aastal piparkookidest Pärnu vanalinna makett, mis sobib vanalinna tuiksoonel asuva äri vaateaknale nagu valatult. FOTO: Urmas Luik

Parim kortermaja

Kitse 26, Pärnu

Kitse 26 ees loovad jõuluilu kelmikad pühadekuused, mis on kenasti valgustatud. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Kitse 26 ees loovad jõuluilu kelmikad pühadekuused, mis on kenasti valgustatud. “Kodutee olgu valge ja jõuluilu kõigile näha,” ütlevad selle korterelamu elanikud.

Parim asutus

Pärnu Ülejõe lasteaia Väike-Posti maja

Väike-Posti lasteaia aknad on kaunistatud ühtemoodi lustakate lumiste tegelastega ning hoone trepipiirdeid ehivad jõulutäheõitega kaunistatud kuuseoksad. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Väike-Posti lasteaia aknad on kaunistatud ühtemoodi lustakate lumiste tegelastega ja hoone trepipiirdeid ehivad jõulutäheõitega kaunistatud kuuseoksad. Laste kilgete ja mudilaste suure lumeootuse peale on lasteaiahoovi tulnud seltsi otsima üks vahva lumememm, kes aitab päkapikkude saani valvata.

Väike-Posti lasteaia aknad on kaunistatud ühtemoodi lustakate lumiste tegelastega ning hoone trepipiirdeid ehivad jõulutäheõitega kaunistatud kuuseoksad. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Andmed: Pärnu linnavalitsus