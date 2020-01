Tellijale

“Ilmad on lohesurfiks vägevad!” kinnitas Erkki Soosaar Pärnu Surf Centerist ja lisas, et senikaua kuni meri ei jäätu, saab merel surfata. Tema sõnutsi sõidetakse praegu Reiu rannas või minnakse Häädemeestele või mõnda teise randa, mis on läänetuultele avatud. Pärnu rannas eriti sõitjaid ei näe, kuna tuul puhub täna halva nurga alt.