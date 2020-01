Üleskutse: andke teada inimestest, kes on aidanud muuta Eesti turvalisemaks  

Kolmandat aastat toimuva tänukampaania algataja-eestvedaja on If Kindlustus. Koostöös abipolitseinike kogu, vabatahtlikke päästjaid koondava päästeliidu ja Eesti inimeste abiga tõstetakse esile neid, kelle julge tegu on viimase aasta jooksul päästnud kellegi elu, hoidnud ära õnnetuse, aidanud tabada õigusrikkuja või kes on muul moel andnud panuse, muutmaks koduriik turvalisemaks.

“Oluline on tunnustada vabatahtlikke, kes panustavad oma aega ja tahet, et Eestis oleks veel turvalisem elada. Tänu neile saavad metsatulekahjud kiiremini kustutatud, inimesed rutem leitud ja ühiskond on tervikuna turvalisem. Tunnustada tuleb ka neid inimesi, kes pole end ühtegi sellisesse ühingusse kirja pannud, kuid on teinud midagi tänuväärset, näiteks päästnud kellegi elu või hoidnud ära mõne õnnetuse,” selgitas If Kindlustuse juhatuse liige Artur Praun.