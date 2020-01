Galerii: kodutu Malviina leidis nädala jooksul kaks elupaika, peret otsivad teisedki

Sel ajal, kui me fotograafiga kassitoas ringi vaatasime, tagastati varjupaika mõne päeva eest koju viidud kiisu Malviina. Ehmunud kass ei saanud esiti aru, mis temaga toimub, ja oli väga pinges, kollased silmad suured nagu tõllarattad. Ometi polnud nurruja kuri ja puges süllegi.

Varjupaiga vabatahtliku sõnul selliseid asju juhtub ja on parem, kui loom jõuab tagasi, selle asemel et tänaval lõpetada.

Malviinal vedas aga väga, samal ajal oli kassituppa kiisut valima tulnud sintlane Diana Nerling perega. Nerling oli Malviinat juba varem varjupaiga kodulehel armsaks pidanud, kuid enne kodupakkumisotsuse lõplikku langemist oli loom juba broneeritud. Nii tuli Nerling täna varjupaika mõttega mõnele teisele sõbrakesele turvalist kodu pakkuda. Nähes aga Malviina tagastamist, võttis Nerling vastu otsuse, et koju viiakse siiski Malviina.

Villy ja Malviina võtsid täna ette kodutee. Malviinale oli see juba teine kord.

Mica on umbes aastane noor ja ülisõbralik emane koer, kes sobib sotsiaalsete liigikaaslastega. Ta on valmis koju minema pärast sterilisatsiooni. Koer sattus varjupaika kuu aega tagasi Potsepa karjääri lähedalt, tema omanikke pole õnnestunud välja selgitada ja loomale loodetakse leida uus elupaik.

Freya on kaunis ja sõbralik kolmeaastane Belgia Malinois' laadne emane koer, kellele sobib kodu, kus osatakse hinnata nii tema välist ilu kui ka vaimseid võimeid ja füüsilist aktiivsust.

Freya peremees peab olema valmis igapäevasteks pikemateks jalutuskäikudeks või tegelema agility ehk koeraspordiga. Pikki päevi ta üksi kodus veeta ei taha, muidu hakkab endale tegevust otsima, näiteks korrastab sahtleid. Freyale sobib kodu, kus ei ole kasse, elukohta ei tahaks ta jagada emase kutsuga. Ta on kiibistatud, vaktsineeritud, steriliseeritud ja saanud parasiiditõrje.

Freya sobib koju, kus on aktiivsed inimesed, kes viitsivad temaga jalutada ja tegelda.

Joonas on umbes kolmeaastane isane punavalge kasukaga kass, kes ei pea inimest vaenlaseks, kuid esmakohtumisel eelistab olla nähtamatu. Sestap peaks uus pere andma Joonasele kohanemisaega. Ta on kiibistatud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.

Joonas on arvatavalt kolmeaastane mehine kass.

Sõstar sattus varjupaika Põhja-Pärnumaalt Suurejõelt, ta on umbes kuuekuune valge vuntsi ja põllega must emane kassipoeg. Tema vajab inimesega sülesõbraks saamiseks aega, teiste kassidega seltsib hästi. Sõstar on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.