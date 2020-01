Maarjakodu juht paneb ameti maha

MTÜ Maarjakodu praegune juht Eva Grigoril on enda sõnul jaks otsakorral, kuid kindlasti ei maksa karta, et ta enne uue sobiva kandidaadi leidmist ameti maha paneb.

"Lihtsat aeg on töö üle anda," ütles Grigor ja selgitas, et uus juhataja peaks olema rõõmsameelne, kuna sealsed elanikud peegeldavad iga emotsiooni, mis väljastpoolt tuleb.

"Selle maja juhina saab töötada eelarvamustevaba, hea huumorisoonega ja eluterve suhtumisega inimene. Meie kodul on väga palju sõpru ja juhataja ülesanne on sõprussuhteid hoida ja heas mõttes ära kasutada."

Grigori jutu järgi tuleb maja tüüri juures seistes kasuks järjekindlus ja julgus, et kirjutada üha uutele ettevõtetele ja inimestele, kellelt abi paluda, ning ei tohiks vastuseta jäänud kirjade pärast alla anda, vaid uskuma, et järgmine suur heategija leiab juba varsti tee Maarjakodusse.

"Minul on kaks motot, mis mind aitavad: kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ja kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem," rääkis Grigor enda aastatepikkuse kogemuste najal.

"Meie kollektiiv on väike ja kõik tegemised on meeskonnatöö, aga vastutab ikka juht," selgitas Grigor.

Pärnu Maarjakodus on kaheksa 30–47aastast püsielanikku, peale nende käib majas kaks pärnakat päevasel ajal.

Maarjakodu on heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev ühing, mille eesmärk on erivajadusega inimeste iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja suurendamine ning nende perekondade elukvaliteedi parandamine. Põhitegevus on erihoolekandeteenuste osutamine intellektipuudega täiskasvanutele. Maarjakodus saab tööd viis inimest, vajadusel käib lisaks puhkuseasendaja.