Linnavalitsus eelistab Kesklinna silla laiendamisele uue autosilla ehitamist

Võistluse eesmärk on leida sillale parim arhitektuurilahendus ja sillakoridoriga seotud liiklusskeem. Uus sild on kavandatud Raba ja Pargi tänava pikendusele, arhitektide pakutavate lahenduste soovituslik piirhind on 20 miljonit eurot.

Pärnu uue silla projekteerimistööd peaksid algama sel aastal, ehitamist loodetakse alustada 2021. aastal. Silla ehitamiseks soovib linn taotleda ligemale pooles ulatuses riigi toetust. Linna ootus on, et uue silla hind jääb suurusjärku 20 miljonit eurot, millele lisandub juurdepääsuteede hind.

Seni on silda uurinud spetsialistid kinnitanud, et Kesklinna sild vajab küll remonti, kuid ei ole avariiohtlik ja liikluskorraldust ei ole vaja muuta. Praegu valmistatakse ette silla kandevõime uuringuid.

Valik, kas Kesklinna sild ehitatakse järgmise kahe aasta jooksul ümber või tehakse tänavu vaid remont, sõltub uue silla arhitektuurivõistlusest. Linnavalitsusel on võimalik remontida Kesklinna sild praegusel kujul või olemasolev sild osaliselt lammutada ja ehitada tunduvalt laiemaks. Praegu toetab linnavalitsus varianti, et Kesklinna sillal tehakse tänavu hädavajalik remont ja 2021. aastal alustatakse silla ehitust Raba–Pargi tänava pikendusel.

Leidub veel teoreetiline võimalus, et linnavalitsus valib kevadel variandi ehitada Kesklinna sild laiemaks ja lükkab uue silla ehituse edasi. Seda vaid juhul, kui uue silla arhitektuurikonkursi võidutöö eelarve arvestus näitab, et uus sild tuleb märksa kallim kui 20 miljonit eurot ja riik ei toeta sillaehitust.

Linnapea Romek Kosenkranius on öelnud, et koalitsioon on otsustanud kevadeks välja selgitada uue silla hinna, et selle põhjal otsustada, kas Kesklinna sild praegusel kujul üksnes remonditakse ja alustatakse Raba–Pargi tänava silla ehitust või keskendutakse Kesklinna silla ümberehitamisele. Saavutatud kokkuleppe järgi asutakse Kesklinna silda senisest laiemaks autosillaks ümber ehitama vaid juhul, kui uue silla ehitushind ületab 20 miljonit eurot tunduvalt.