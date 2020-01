Seadus lubas kanakulli elupaigas raiuda

Tellijale

Rännak kanakulli elupaika ei kulge lihtsalt. Nimelt on RMK metsa lõiganud sirged sihid, et metsatöömasinad pääseksid hõlpsalt ligi raiutavatele metsaeraldistele, kuid praeguse pehme ja märja maa tõttu on need muutunud mudaväljaks, mida läbida on autoga võimatu ja jalgsi raske.

​Suur osa teest on sedavõrd rikutud, et jalgupidi sopas astuda ei tundu mõistlik. Palju kergem on lõigata üle värske raielangi, mis jäi otse tee kõrvale. Hoolimata sellest, et seegi on sügavaid vett tulvil roopaid, oksarisu ja mudavälju täis. Kuigi jalgsi tuleb läbida kõigest kilomeeter, on see tee halva seisukorra tõttu palju keerulisem kui tavaline väike jalutuskäik metsas.