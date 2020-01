Kihnus tuleb saunafestival

Tellijale

Kihnus esimest korda toimuval saunafestivalil saab käia kümnes saunas. Ükski neist pole haagisel mandrilt ürituse tarvis korraks kohale toodud, vaid kõik on Kihnu saarele rajatud. Suitsu-, Soome ja leilisaunade kõrval avaneb võimalus proovida traditsioonilist Kihnu sauna. See saunatüüp on saarele niisama omane nagu suitsusaun Lõuna-Eestile.