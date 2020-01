Tihemetsa vilistlased valmistuvad kokkutulekuks.

“Korraldame kokkutulekut missioonitundest,” ütles MTÜ Tihemetsa Vilistlase juhatuse liige õpetaja Erna Gross. “Ise on ju ka tore vanade sõprade ja töökaaslastega kokku saada, järelikult on see Tihemetsa kooli elu nii huvitav olnud, et ettevõtmise mõtet toetatakse.”

Gross rääkis, et juhatus on tänavusuvise kokkutuleku plaani üldjoontes paika pannud, kuid see täpsustub, mida lähemale 4. juuli jõuab. Nagu kahel viimasel Tihemetsa vilistlaste ja töötajate kokkusaamisel toimub avamine spordihoones ja rongkäigus tullakse sealt peahoone ette. Kas Riigi Kinnisvara ASi halduses Voltveti mõisahääberi sisse saab või on peahoone vahetanud omanikku, näitab aeg. Põhitegevus on kavandatud spordihoones ja selle ümbruses.