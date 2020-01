Suur oli Surju tervisekeskuse perearsti ja kohaliku hooldekodu Videvik juhataja Ülle Alanurme üllatus, kui ta kuulis, et president tunnustab teda Punase Risti IV klassi teenetemärgiga.

“Oi, see on nüüd küll suur üllatus,” ütles Alanurm, kui ta ajakirjanikult uudisest teada sai. “Ikka on tore tunne, kui keegi sind tunnustab.”