Papsaares sai autolt löögi teed ületanud naine

“Ilmaolud on vihmased ja päevavalgust on endiselt vähe, seetõttu palun sõidukijuhtidel olla liikluses väga ettevaatlik ja varuda liikluses toimuvale reageerimiseks sobiv sõidukiirus,” ütles Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Teet.

“Jalakäijad muudab nii linnas kui asulavälistel teedel sõidukijuhtidele nähtavamaks helkur, mis tuleb kinnitada üleriiete külge. Enne sõidutee ületamist veenduge, et tee on selleks vaba ja lähenev sõidukijuht on teid märganud,” rääkis Tee. “Üksteisest hoolimise ja arvestamisega liikluses muudame teekonna kõigile turvalisemaks.”